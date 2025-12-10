Живодер в российском регионе залил лошадям кислоту в рот В детском клубе в Волгоградской области лошадям залили кислоту в рот

На конный клуб в городе Волжский Волгоградской области совершено жестокое нападение, злоумышленник проник на территорию и залил нескольким лошадям кислоту в ротовую полость, сообщила администрация детского клуба «У озера» Telegram-каналу SHOT, это уже второй инцидент за последнее время. В предыдущий раз неизвестный ввел животным внутривенно жидкость для омывания автомобильных стекол, что привело к гибели двух коней.

Владелица клуба Ярослава Петренко рассказала, что ночью 6 декабря на территорию проник мужчина в маске и перчатках. Он поочередно заходил к животным и вливал им, предположительно, серную или азотную кислоту. Нападавшего не остановили ни камеры видеонанаблюдения, направленные на конюшню, ни прожекторы.

В результате пострадали пять лошадей. Одно животное находится в критическом состоянии, а четыре других — в стабильно тяжелом. У одного коня сильные ожоги языка и пищевода. Его сейчас кормят внутривенно. Остальные четверо пострадали немного меньше и могут есть самостоятельно.

Владелица клуба считает, что нападение могло быть совершено конкурентом, который также владеет конным клубом и хотел бы открыть на этом месте свой филиал. По ее словам, для него лошади являются лишь способом заработка, а не друзьями, как для ее клуба.

Ранее в подмосковных Химках произошло жестокое нападение на собаку. Неизвестные злоумышленники сняли с животного скальп и отрезали уши. Собаку обнаружили в микрорайоне Брехово.