«Допинг сдавайте»: Губерниев ответил Галлямову на обвинения в хайпожорстве

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил фигуристу Александру Галлямову, который назвал его «известным хайпожором». В разговоре со Sport 24 телеведущий с иронией отметил, что стал таким благодаря спортсмену. Губерниев призвал Галлямова «идти сдавать допинг» и в любой момент ждать звонка на «невыключенный телефон».

Я себе имя как хайпожор сделал на Галлямове. Что бы мы все без него делали? Сейчас в целом в мире лица российского спорта — Овечкин, Демин и Галлямов. Естественно, кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова, который журналистке нахамил. Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон, — сказал Губерниев.

21 декабря Галлямов назвал больной на всю голову журналистку, которая позвонила ему утром на следующий день после произвольной программы. Спортсмен счел ее поступок подлостью. Звонок был в 09:54. Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой. Вместо этого он предложил встретиться лично и, возможно, дать интервью журналистке. Губерниев заявил, что Галлямов мог отключить телефон, если хотел отдохнуть.

Галлямов выразил надежду, что в следующий раз журналисты, планируя звонок спортсмену, будут учитывать, что ему нужно время на восстановление после проката. Также он прокомментировал слова Губерниева, который призвал его извиниться перед сотрудницей СМИ и напомнил, что телефон можно выключить. Галлямов назвал телеведущего «известным хайпожором».