Таможенники предупредили о проблемах на российско-эстонской границе ФТС: Эстония трое суток с перебоями принимает машины на границе с Россией

Эстония по неизвестной причине принимает машины на границе с Россией в Псковской области с перебоями, сообщает пресс-служба ФТС РФ. По данным ведомства, 1 февраля прием и вовсе был приостановлен, а первая машина смогла проехать только в 10:00 понедельника, 2 февраля.

С 1 февраля 2026 года в Эстонии приостановлен прием транспортных средств, следующих через МАПП Шумилкино из России. Первая машина была принята эстонской стороной 2 февраля 2026 года в 10:00 часов, — говорится в сообщении.

Таможенники подчеркнули, что нестабильная работа сопредельной стороны границы наблюдается в течение трех последних суток. При этом российский таможенный пост работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Эстонии задержали в своих территориальных водах контейнеровоз Baltic Spirit. По информации источников, на борту проводятся первоначальные таможенные проверки, хотя судно не находится под санкциями Евросоюза.