Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 07:10

Таможенники предупредили о проблемах на российско-эстонской границе

ФТС: Эстония трое суток с перебоями принимает машины на границе с Россией

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Эстония по неизвестной причине принимает машины на границе с Россией в Псковской области с перебоями, сообщает пресс-служба ФТС РФ. По данным ведомства, 1 февраля прием и вовсе был приостановлен, а первая машина смогла проехать только в 10:00 понедельника, 2 февраля.

С 1 февраля 2026 года в Эстонии приостановлен прием транспортных средств, следующих через МАПП Шумилкино из России. Первая машина была принята эстонской стороной 2 февраля 2026 года в 10:00 часов, — говорится в сообщении.

Таможенники подчеркнули, что нестабильная работа сопредельной стороны границы наблюдается в течение трех последних суток. При этом российский таможенный пост работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Эстонии задержали в своих территориальных водах контейнеровоз Baltic Spirit. По информации источников, на борту проводятся первоначальные таможенные проверки, хотя судно не находится под санкциями Евросоюза.

Россия
Псковская область
таможня
ФТС
Эстония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщину публично высекли 140 раз за внебрачный секс и употребление алкоголя
Пять пассажирских поездов задержались из-за инцидента в Мордовии
Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгород установку HIMARS
Саботаж переговоров и ВСУ у границы с Россией: новости СВО к утру 4 февраля
Названы стройматериалы, которые часто подделывают
Группа из 10 россиян незаконно обналичила свыше 3 млрд рублей
Психолог ответил, как адаптироваться в новом рабочем коллективе
Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА
Стали известны новые требования Ирана по переговорам с США
Крупный российский банк прекратит валютные операции в феврале
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 февраля: инфографика
В Госдуме дали инструкцию на случай, если человек назвал код мошеннику
Дачникам рассказали, стоит ли заниматься деревьями на участке в феврале
США направили в Нигерию группу военных
Известная российская спортсменка прошла через дисквалификацию
Стали известны подробности покупки Долиной зарубежной квартиры
В ЦБ раскрыли, что нужно для снижения инфляции до 4%
Таможенники предупредили о проблемах на российско-эстонской границе
В России приближается перепись воробьев
Названа неочевидная ошибка женщин при похудении
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.