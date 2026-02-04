«Каждый сам за себя»: политолог о неспособности НАТО противостоять России Политолог Самонкин: у НАТО нет явного лидера для противостояния с Россией

У НАТО нет явного лидера, который мог бы объединить усилия для противостояния России, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он подчеркнул, что лидеры стран Альянса осознают это и не решаются вступить в прямой конфликт с РФ.

Страны НАТО, с одной стороны, должны были развязать третью мировую войну за территорию Украины, а на практике на это не решаются. Они прекрасно понимают, что нет единой платформы, нет единого кулака, нет единого сплоченного лидера. На это нужны очень большие финансы и задел, потому что события XX века предоставляли таких людей, как и время наполеоновских войн, когда европейские армии шли единым маршем на восток под лозунгами о получении жизненного пространства, — объяснил Самонкин.

Политолог отметил, что внутри Евросоюза сформировалось потребительское общество, где каждый сам за себя. По его словам, любая из социальных групп — предприниматели, обычные граждане, некоммерческие организации, власть и оппозиция — отстаивает только свои интересы.

Европа только грозится, но реально противопоставить нам ничего не может. В условиях, когда прошли мирные переговоры в Абу-Даби, наша армия наступает и блокирует узлы, включая важные стратегические пункты ВСУ. Никто нам даже не то что не запретит пальцем пошевелить — никто не может сказать, что мы делаем что-то не так. В рамках военной силы стратегическое преимущество на нашей стороне, а в рамках дипломатии они не могут определиться даже с тем, какую формулу мира применять в отношении Украины, — резюмировал Самонкин.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс перейдет к полноценной военной поддержке Украины только после подписания мирного договора. Тем самым он отложил ввод войск и авиации до тех пор, пока боевые действия в стране не прекратятся.