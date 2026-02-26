Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 02:24

В России призвали смягчить условия назначения детских пособий

ЛДПР предложила ввести в РФ пониженное пособие семьям с доходом выше минимума

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выплачивать пособия семьям с доходом немного выше прожиточного минимума, передают «Известия». Инициативу он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Чтобы обеспечить более справедливый и социально ориентированный подход при назначении пособия, ЛДПР полагает целесообразным установить, что в случае, если размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума не более чем на 25%, пособие назначается в размере 50% от установленной расчетной суммы, — сказал Слуцкий.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил: в России с 2026 года значительно вырос лимит корпоративных выплат при рождении ребенка. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, максимальная сумма, которую работодатели могут перечислить сотруднику без уплаты НДФЛ и страховых взносов, выросла с 50 тыс. до 1 млн рублей.

До этого Мишустин сообщил, что семьи с двумя и более детьми, где работающие родители имеют доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, смогут подать заявление на ежегодную выплату уже в июне. По его словам, новой мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 4 млн семей.

ЛДПР
выплаты
пособия
дети
