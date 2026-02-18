Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить Слуцкий предложил удвоить накопительный взнос по военной ипотеке в России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил применять двойной коэффициент при начислении накопительного взноса по военной ипотеке для участников СВО, сообщается в Telegram-канале фракции. Соответствующее письмо он направил на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Предлагаемый механизм позволит вдвое увеличить суммы накопительного взноса за каждый месяц нахождения военнослужащего в зоне специальной военной операции, — отметили в ЛДПР.

Слуцкий считает, что реализация такой инициативы создаст приоритетные условия по жилищному обеспечению для бойцов спецоперации. По мнению парламентария, данная мера соцподдержки поможет сделать условия жизни российских военнослужащих и их семей лучше и комфортнее.

Ранее юрист Анатолий Коровин рассказал, что военные, силовики, бюджетники и сотрудники IT-компаний могут рассчитывать на получение льготного жилья. Он объяснил, что для таких категорий граждан предусмотрены служебные квартиры, субсидии и компенсации аренды жилья.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил выплачивать ипотечным заемщикам компенсацию в случае их банкротства. Депутат считает, что проблема банкротства становится все более острой и даже добросовестные люди могут лишиться всего.