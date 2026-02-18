Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 15:03

Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить

Слуцкий предложил удвоить накопительный взнос по военной ипотеке в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил применять двойной коэффициент при начислении накопительного взноса по военной ипотеке для участников СВО, сообщается в Telegram-канале фракции. Соответствующее письмо он направил на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Предлагаемый механизм позволит вдвое увеличить суммы накопительного взноса за каждый месяц нахождения военнослужащего в зоне специальной военной операции, — отметили в ЛДПР.

Слуцкий считает, что реализация такой инициативы создаст приоритетные условия по жилищному обеспечению для бойцов спецоперации. По мнению парламентария, данная мера соцподдержки поможет сделать условия жизни российских военнослужащих и их семей лучше и комфортнее.

Ранее юрист Анатолий Коровин рассказал, что военные, силовики, бюджетники и сотрудники IT-компаний могут рассчитывать на получение льготного жилья. Он объяснил, что для таких категорий граждан предусмотрены служебные квартиры, субсидии и компенсации аренды жилья.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил выплачивать ипотечным заемщикам компенсацию в случае их банкротства. Депутат считает, что проблема банкротства становится все более острой и даже добросовестные люди могут лишиться всего.

СВО
ипотека
Леонид Слуцкий
ЛДПР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия пригрозила Украине прекращением поставок электричества
Венгрия лишила Украину стратегического ресурса из-за «Дружбы»
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Раскрыта причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.