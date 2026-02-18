Юрист рассказал, кто может получить льготное жилье Юрист Коровин: льготное жилье могут получить сотрудники сферы IT и военные

Военные, силовики, бюджетники и сотрудники IT-компаний могут рассчитывать на получение льготного жилья, рассказал Readovka.news юрист Анатолий Коровин. Он отметил, что для таких категорий граждан предусмотрены служебные квартиры, субсидии и компенсации аренды жилья.

Юрист рассказал, что врачи и учителя также могут рассчитывать на льготы для получения жилья. Участникам программ «Земский врач» и «Земский учитель» при переезде в сельскую местность выплачивают до 1 млн рублей, которые можно потратить на обеспечение жилищных условий.

Коровин объяснил, что сотрудники IT-компаний могут оформить льготную ипотеку, а для сотрудников силовых ведомств предусмотрена выдача служебных квартир и единовременных выплат для покупки жилья после 10 лет стажа. Он отметил, что они также могут получать компенсацию аренды.

