18 февраля 2026 в 13:59

Юрист рассказал, кто может получить льготное жилье

Юрист Коровин: льготное жилье могут получить сотрудники сферы IT и военные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военные, силовики, бюджетники и сотрудники IT-компаний могут рассчитывать на получение льготного жилья, рассказал Readovka.news юрист Анатолий Коровин. Он отметил, что для таких категорий граждан предусмотрены служебные квартиры, субсидии и компенсации аренды жилья.

Юрист рассказал, что врачи и учителя также могут рассчитывать на льготы для получения жилья. Участникам программ «Земский врач» и «Земский учитель» при переезде в сельскую местность выплачивают до 1 млн рублей, которые можно потратить на обеспечение жилищных условий.

Коровин объяснил, что сотрудники IT-компаний могут оформить льготную ипотеку, а для сотрудников силовых ведомств предусмотрена выдача служебных квартир и единовременных выплат для покупки жилья после 10 лет стажа. Он отметил, что они также могут получать компенсацию аренды.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий вузы предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей. Один из разработчиков законопроекта, депутат Артем Метелев, заявил на заседании, что о введении семейных комнат парламентариев просили сами студенты.

жилье
льготы
юристы
условия
