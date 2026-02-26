Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 02:55

В Полтаве прогремела серия взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Серия взрывов прогремела в Полтаве, передает украинский телеканал «Общественное». Инцидент произошел на фоне воздушной тревоги.

В Полтаве был слышен еще один взрыв, — сказано в заявлении.

Ранее в подконтрольной ВСУ части Запорожской области также произошли взрывы, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

До этого взрыв прогремел в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Власти расследовали происшедшее как теракт.

Кроме того, Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что этот удар стал ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России.

Полтава
Украина
взрывы
СВО
