Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:30

Российские войска нанесли удар возмездия по энергетике Украины

ВС России нанесли массированный удар по энергетике Украины в ответ на атаки ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что это ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием <...> по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — сообщили в ведомстве.

Атака была осуществлена с помощью дальнобойного оружия наземного и воздушного базирования, а также БПЛА. Удар был нанесен и по местам производства и хранения дронов. Все цели достигнуты, подчеркнули в МО РФ.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные нанесли новые массированные удары по используемым в интересах ВСУ энергообъектам Украины, в результате которых в Киеве повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, часть столицы осталась без света. По сообщению источника, возникли сильные пожары, а также перебои с водоснабжением и отоплением в ряде районов.

ВС РФ
Минобороны РФ
удары
атаки
Украина
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Песков назвал причину ограничения работы WhatsApp в России
«Скоро сдохнет»: депутат Рады сделал мрачный для Украины прогноз
В Дзержинске назвали последствия новой атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.