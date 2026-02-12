Российские войска нанесли удар возмездия по энергетике Украины ВС России нанесли массированный удар по энергетике Украины в ответ на атаки ВСУ

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что это ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием <...> по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — сообщили в ведомстве.

Атака была осуществлена с помощью дальнобойного оружия наземного и воздушного базирования, а также БПЛА. Удар был нанесен и по местам производства и хранения дронов. Все цели достигнуты, подчеркнули в МО РФ.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные нанесли новые массированные удары по используемым в интересах ВСУ энергообъектам Украины, в результате которых в Киеве повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, часть столицы осталась без света. По сообщению источника, возникли сильные пожары, а также перебои с водоснабжением и отоплением в ряде районов.