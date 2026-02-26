Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 03:03

Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan

Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan Грант

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Умер продюсер и один из основателей хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Power Грант, об этом рассказали на странице артиста в соцсети X. Уточняется, что мужчине было 52 года.

Покойся с миром, Power, — говорится в сообщении.

Ранее ушел из жизни актер Игорь Гузун, прославившийся ролями, в том числе неоднократным воплощением образа Иосифа Сталина в кино. Ему было 65 лет. Смерть наступила 6 февраля, однако причина не уточняется.

До этого в возрасте 89 лет скончалась советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. Она получила широкую известность как ведущая первых выпусков КВН. Также ведущая была знакома зрителям по работе в популярных детских и молодежных программах, таких как «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и «Веселые нотки».

Также стало известно, что барабанщик англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен умер в возрасте 72 лет. Как написала пресс-служба коллектива, артист был одним из основателей группы. Также в возрасте 70 лет скончался основатель известной британской синти-поп-группы Blancmange Стивен Ласкомб.

смерти
артисты
группы
музыканты
