Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan

Умер продюсер и один из основателей хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Power Грант, об этом рассказали на странице артиста в соцсети X. Уточняется, что мужчине было 52 года.

Покойся с миром, Power, — говорится в сообщении.

