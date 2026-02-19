Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 11:10

Слуцкий раскрыл, на каком языке на самом деле говорят украинцы

Слуцкий: даже самые оголтелые враги России в Киеве говорят по-русски

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Даже «самые оголтелые» противники России на Украине говорят на русском языке, заявил в эфире программы «Соловьев.Live» глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, речь идет в том числе о президенте Владимире Зеленском. Таким образом глава фракции отреагировал на сообщения, что делегации России и Украины на переговорах в Киеве говорили между собой по-русски.

Они между собой общаются на русском. Все, включая Зеленского, включая самых оголтелых наших врагов. Возьмите кого угодно за эти годы — все они между собой говорят по-русски, никто из них на мове не размовляет, — констатировал Слуцкий.

Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная предложила запретить в стране всю российскую и русскоязычную литературу. Мера также может коснуться пропаганды антиукраинских идей.

Как считает депутат Госдумы Алексей Чепа, запрет русскоязычной литературы на Украине подтверждает приверженность украинской власти идеологии нацизма. По его мнению, подобные шаги противоречат мирным усилиям по завершению конфликта.

ЛДПР
Леонид Слуцкий
депутаты
Госдума
Украина
Киев
Владимир Зеленский
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минпросвещения анонсировали «мини-революцию» в ЕГЭ
Озвучено наказание для участников кладбищенской эротики в Петербурге
Раскрыта возможная причина обысков в департаменте недропользования по ДФО
В США заявили о важном прогрессе в рамках украинского конфликта
Магнитные бури сегодня, 19 февраля: что завтра, гипертония, апатия, стресс
SHOT подсчитал убытки Лепса в гастрольном туре
Появились кадры из пермской школы, где подросток устроил поножовщину
Мать бойца ВСУ присвоила его выплаты, пока он был в плену
Навес катка обрушился в одном из районов Москвы
Раскрыта судьба судьи по делу Галицкой после самоубийства в изоляторе
Советский «Эпштейн» в 1955 году устроил бордель для партийной номенклатуры
Слуцкий раскрыл, на каком языке на самом деле говорят украинцы
Наступление ВС РФ на Запорожье 19 февраля: уничтожение колонн, атаки ВСУ
«Не поняла даже»: фанаты удивились резкому похудению российской актрисы
Очевидец раскрыл подробности поножовщины в школе Пермского края
Минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной из-за лекарства
Адвокат рассказал какое наказание грозит «брачным аферистам»
Зеленский накинулся на Трампа в преддверии переговоров в Женеве
Российские школьники начнут изучать ИИ с пятого класса
Дмитриев указал на прямой интерес США в отмене санкций против России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.