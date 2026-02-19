Слуцкий раскрыл, на каком языке на самом деле говорят украинцы Слуцкий: даже самые оголтелые враги России в Киеве говорят по-русски

Даже «самые оголтелые» противники России на Украине говорят на русском языке, заявил в эфире программы «Соловьев.Live» глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, речь идет в том числе о президенте Владимире Зеленском. Таким образом глава фракции отреагировал на сообщения, что делегации России и Украины на переговорах в Киеве говорили между собой по-русски.

Они между собой общаются на русском. Все, включая Зеленского, включая самых оголтелых наших врагов. Возьмите кого угодно за эти годы — все они между собой говорят по-русски, никто из них на мове не размовляет, — констатировал Слуцкий.

Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная предложила запретить в стране всю российскую и русскоязычную литературу. Мера также может коснуться пропаганды антиукраинских идей.

Как считает депутат Госдумы Алексей Чепа, запрет русскоязычной литературы на Украине подтверждает приверженность украинской власти идеологии нацизма. По его мнению, подобные шаги противоречат мирным усилиям по завершению конфликта.