12 февраля 2026 в 19:42

В Минкультуры Украины захотели запретить литературу на русском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российскую и русскоязычную литературу могут запретить на Украине, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского министра культуры Татьяну Бережную. Также будет запрещена пропаганда антиукраинских идей.

На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу… Госкомтелерадио уже готовит проект постановления, который может включать подобные идеи. Также он будет запрещать распространение материалов, пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 12 февраля, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что возможный запрет российской и русскоязычной литературы на Украине подтверждает приверженность украинской власти идеологии нацизма. Он также отметил, что подобные шаги противоречат мирным усилиям по завершению конфликта

До этого сообщалось, что киевские правоохранители привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» трех местных жительниц. Поводом стало исполнение ими песен на русском языке в машине.

