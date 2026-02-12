Российскую и русскоязычную литературу могут запретить на Украине, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского министра культуры Татьяну Бережную. Также будет запрещена пропаганда антиукраинских идей.
На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу… Госкомтелерадио уже готовит проект постановления, который может включать подобные идеи. Также он будет запрещать распространение материалов, пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи, — говорится в сообщении.
Ранее сегодня, 12 февраля, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что возможный запрет российской и русскоязычной литературы на Украине подтверждает приверженность украинской власти идеологии нацизма. Он также отметил, что подобные шаги противоречат мирным усилиям по завершению конфликта
До этого сообщалось, что киевские правоохранители привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» трех местных жительниц. Поводом стало исполнение ими песен на русском языке в машине.