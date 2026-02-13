Названа литературная пара, покорившая российских мужчин

Российские женщины считают идеальной литературной парой Элизабет Беннет и мистера Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», тогда как мужчины отдают предпочтение Мастеру и Маргарите Михаила Булгакова, передает РИА Новости со ссылкой на исследование популярного книжного сервиса. Вкусы читателей разделились: герои Остин набрали 21,7% женских голосов, а булгаковская пара — 10,7% мужских.

Ранее российские сервисы ко Дню студента опросили пользователей о том, с какими литературными персонажами они хотели бы разделить студенческие будни. Выяснилось, что 26% респондентов не прочь списать экзамен у Шерлока Холмса, а 17% согласны поселиться с ним в одной комнате общежития. Еще 16% опрошенных выбрали Д’Артаньяна в компаньоны для прогула занятий.

Президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что государство и литературное сообщество совместно противостоят вызовам, с которыми сталкивается страна. По словам главы государства, на площадке Союза писателей России сегодня складывается движение, отвечающее масштабу текущей эпохи.