«VK Знакомства» узнали, с какими книжными героями встретились бы россияне

«VK Знакомства» и «Литрес» провели опрос ко Дню российского студенчества, который празднуется 25 января, и выяснили, с какими героями классической литературы пользователи хотели бы разделить студенческие ситуации. Опрашиваемые ответили, с кем хотели бы поселиться в общежитии, прогулять пары или у кого списали бы экзамены.

По результатам исследования, 26% опрошенных были бы не против попросить списать у Шерлока Холмса, а 17% — поселиться с ним в одной комнате в общежитии. Еще 16% выбрали бы Д’Артаньяна в качестве напарника для прогула пар.

На студенческую вечеринку 16% респондентов отправились бы с Евгением Онегиным, 15% — с Воландом, 14% — с Д’Артаньяном. Также респонденты назвали желаемых соседей по общежитию: Татьяну Ларину (14%) и Джейн Эйр (12%).

