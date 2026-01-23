Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:31

«VK Знакомства» узнали, с какими книжными героями встретились бы россияне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

«VK Знакомства» и «Литрес» провели опрос ко Дню российского студенчества, который празднуется 25 января, и выяснили, с какими героями классической литературы пользователи хотели бы разделить студенческие ситуации. Опрашиваемые ответили, с кем хотели бы поселиться в общежитии, прогулять пары или у кого списали бы экзамены.

По результатам исследования, 26% опрошенных были бы не против попросить списать у Шерлока Холмса, а 17% — поселиться с ним в одной комнате в общежитии. Еще 16% выбрали бы Д’Артаньяна в качестве напарника для прогула пар.

На студенческую вечеринку 16% респондентов отправились бы с Евгением Онегиным, 15% — с Воландом, 14% — с Д’Артаньяном. Также респонденты назвали желаемых соседей по общежитию: Татьяну Ларину (14%) и Джейн Эйр (12%).

Ранее пользователи социальной сети «ВКонтакте» вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia выбрали мемы года, определив победителей из 32 вариантов. Наиболее популярным стал мем «Сам решу-у», а самыми надоевшими признаны мемы о Лабубу и шутки о миллениалах.

ВКонтакте
персонажи
книги
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.