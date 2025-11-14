Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 17:10

В Сочи Бабе-яге предлагают зарплату на уровне айтишника

В Сочи появилась вакансия Бабы-яги с зарплатой в 250 тыс. рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Тематический парк «Сочи Парк» объявил о поиске кандидата на должность Бабы-яги с ежемесячным окладом 250 тыс. рублей, говорится в объявлении на портале hh.ru. Для соискателей предлагается работа актера по сменному графику два через два с продолжительностью рабочего дня 11 часов.

Вакансия вызвала значительный интерес у потенциальных кандидатов. На момент публикации новости объявление одновременно просматривали свыше 160 пользователей.

Ранее повара, пекари и кондитеры возглавили рейтинг наиболее востребованных специалистов на российском рынке труда в третьем квартале 2025 года. В перечень профессий с наибольшим спросом также вошли администраторы, официанты, бармены и бариста.

До этого карьерный эксперт Ольга Бухвалова сообщила, что самой высокооплачиваемой вакансией на московском рынке труда в октябре 2025 года стала должность генерального директора компании в сфере беспилотной авиации. Для этой позиции предлагается месячный доход от 1 млн рублей. Кандидатам требуется управленческий опыт свыше шести лет и глубокие отраслевые знания.

