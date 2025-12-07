ТИЭФ'25
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом

SuperJob: лидерами по спросу на персонал в России стали ретейл и строительство

Лидерами по спросу на рабочую силу в России стали ретейл, промышленность и строительство, рассказали РИА Новости аналитики сервиса SuperJob. Изучив базы вакансий ноября, они сформировали топ-10 отраслей, в которых работодатели активнее всего ищут персонал. Розничная торговля удерживает первое место, опережая производство и проектирование недвижимости.

Вторую пятерку рейтинга открывают логистика, складской бизнес и туризм с общепитом. Также высокий интерес со стороны нанимателей сохраняется в IT-сфере, телекоммуникациях и службах доставки. Здравоохранение, ремонтное обслуживание и сегмент науки и образования закрывают список наиболее нуждающихся в кадрах направлений.

Официальные данные подтверждают эту тенденцию. Глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийском кадровом форуме 2025 года подчеркнул, что экономика испытывает острый голод на квалифицированных рабочих и медицинских специалистов. В перечень самых востребованных должностей вошли фельдшеры, акушеры, электромеханики, автомеханики и операторы промышленных установок.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что массовых сокращений на рынке труда России ожидать не стоит. По его мнению, текущие изменения носят точечный характер и компенсируются мерами государственной поддержки и общей трансформацией экономики.

