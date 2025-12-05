500 000 в месяц: самые востребованные профессии, где можно много заработать

500 000 в месяц: самые востребованные профессии, где можно много заработать

В ближайшие семь лет самыми востребованными в России станут профессии швеи и сварщика, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, роль рабочих специальностей в развитии экономики и технологическом суверенитете страны очевидна. NEWS.ru узнал, какие еще специальности будут нужны в ближайшем будущем и какие зарплаты смогут получать рабочие.

Топ-3 профессий с самыми высокими зарплатами

Самая высокооплачиваемая среди рабочих профессий — бурильщик, заявил в беседе с NEWS.ru карьерный эксперт Ильгиз Валинуров. По его словам, люди этой специальности могут рассчитывать на 500 тысяч рублей в месяц. На втором месте в списке востребованных и высокооплачиваемых профессий, по его мнению, находятся токари. Их оклад может достигать 300 тысяч рублей, отметил эксперт. На третьем месте — опытные агрономы. Они могут получать до 300 тысяч рублей в месяц, отметил Валинуров.

«Рабочих специальностей в будущем может не хватать. Это связано с развитием российской промышленности, активным строительством дорог. Уже сейчас в рабочих отраслях зарплаты высокие, и они будут расти», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что часто оклад зависит от региона. По его словам, наиболее высокие зарплаты в настоящее время предлагают на Дальнем Востоке, где сейчас идет активное строительство недвижимости и газопроводов.

«Если вы хотите оставаться в рабочей специальности и увеличить свой доход, следите за вакансиями в тех регионах, куда государство направляет ресурсы и инвестиции. Например, там, где идет строительство и прокладка новых дорог», — продолжил Валинуров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также эксперт сообщил, что неплохие деньги платят опытным сварщикам. При высокой квалификации они могут получать более 200 тысяч рублей, сказал он. Кроме того, Валинуров обратил внимание на необычные вакансии. Так, по его словам, сборщик дикоросов в лесу может заработать до 400 тысяч.

«Есть компании, которые собираются сбором ягод, кедровых орехов и даже травы. Вы приезжаете к ним, они определяют территорию, где вы будете работать. И вам делают расчет по завершении сезона. Найти подобную вакансию можно, заглянув на любой сайт по поиску работы. Высокая квалификация для такой работы не требуется. Некоторые объявления предлагают отправиться „вглубь тайги и предаться длительной тихой охоте“. Предпочтение отдается людям с опытом», — сказал эксперт.

В каких сферах зарплаты будут расти

В последние годы очень востребованными стали швеи, отметил Валинуров. По его словам, сейчас они получают около 100 тысяч рублей, однако в будущем их оклад заметно вырастет.

«Рост их дохода связан с импортозамещением. В связи с появлением большого количества российских брендов одежды, в том числе премиального сегмента, выросла оплата труда», — сказал Валинуров.

Он предположил, что в перспективе будут очень востребованы работники сельского хозяйства, например овощеводы. Сейчас их оклад более 100 тысяч рублей, но он будет расти, считает эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня и доярка может получать больше 100 тысяч рублей. Валинуров отметил, что в агросекторе очень высокие зарплаты у сезонных рабочих, которые трудятся на сборе урожая.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Сборщик овощей и фруктов может получать до 150 тысяч в месяц. При этом жилье и питание рабочим предоставляют бесплатно. Но уровень оклада, конечно, зависит от региона», — сказал Валинуров.

Также в ближайшие годы будут очень востребованы электрики, заявила в разговоре с NEWS.ru профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами МИИТ доктор политических наук Екатерина Самраилова. По ее словам, нужны будут люди разной специализации и уровня квалификации.

«Речь идет о тех, кто будет работать в энергосистеме — не по домам ходить и ремонтировать розетки, а трудиться в сфере обеспечения энергией жилых домов, транспорта, метрополитена», — отметила она.

Самраилова добавила, что уже сейчас электрики на старте карьеры получают от 70–80 тысяч рублей в месяц. Также она считает, что в будущем востребованными останутся IT-специалисты и инженеры-робототехники.

«Несмотря на то что рынок заполнен ими, они продолжат появляться», — прокомментировала Самраилова.

В каких регионах россияне зарабатывают больше всего

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, четырьмя регионами — лидерами по уровню доходов оказались Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область.

Фото: tk2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Чукотке среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 192 934 рубля, в ЯНАО — 173 480 рублей, в Москве — 161 100, в Магаданской области — 152 498 рублей, свидетельствует статистика.

Средние зарплаты свыше 100 тысяч рублей отмечены в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке и в Санкт-Петербурге.

Читайте также:

Кому будут платить больше всех в 2026-м: названы самые доходные профессии

Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат

Много бесполезных людей: какие профессии вымрут через 10 лет

Зарплата 400 тысяч рублей: какие вакансии сейчас востребованы

Тестировщик матраса, собутыльник, геймер: составлен топ-5 вакансий мечты