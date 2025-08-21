Тестировщик матраса, собутыльник, геймер: составлен топ-5 вакансий мечты

В России вырос спрос на разнообразные экзотические профессии, рассказали карьерные эксперты, опрошенные NEWS.ru. На рекрутинговых сервисах удалось найти такие вакансии, как собутыльник, сваха или даже тестировщик матрасов. Рассказываем, требуют ли эти вакансии особенных квалификаций, на какую зарплату могут рассчитывать соискатели и не шутка ли это вообще.

«Геймер в World of Warcraft»

На сайтах поиска работников порой можно встретить вакансию геймера. В одной из встреченных корреспондентом NEWS.ru значатся такие условия: зарплата до 80 тысяч рублей, удаленно, шесть дней в неделю, месяц стажировки.

Обязанности: «Предлагаем тебе превратить любимую игру в твою новую карьеру. Ежедневно тысячи игроков нуждаются в помощи с прохождением рейдов, получением рейтингов и престижных наград. Если ты опытный геймер, ждем тебя в нашей команде».

Для тех, кто увлекается играми профессионально, эта вакансия — просто подарок, рассказал NEWS.ru карьерный эксперт Ильгиз Валинуров. Гейминговые компании заинтересованы в привлечении новых участников в игры. Они зарабатывают на том, что люди закупают девайсы, артефакты, доплачивают за продление подписок, и кто-то должен их в этом стимулировать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«А еще такие сотрудники нужны, чтобы обучать новичков. Говоря прямо, они, когда станут профи, уже не смогут слезть с этой игры», — заметил эксперт.

По его словам, два года назад в Москве разыскивали «геймера-тусовщика», предлагая платить ему до 205 тысяч рублей за игру и общение с клиентами. Требовалось проводить в клубе не менее 12 часов за смену, общаться с гостями, успокаивать их, если в игре что-то перестало получаться, дегустировать напитки за счет заведения.

«Такие вакансии встречаются время от времени. Игровым компьютерным клубам нужен человек, который не просто сам играет, а всех заводит, поддерживает, шутит», — продолжает Ильгиз Валинуров.

«Тестировщик матрасов»

До 200 тысяч рублей в месяц, офисную работу и официальное оформление предлагают на вакансии «тестировщик матрасов».

Обязанности: «Нужно ежедневно тестировать матрасы в салоне, оценивать удобство посадки и качество материалов. От соискателя требуется крепкая нервная система, обожание комфорта, внимание к деталям, желание погружаться в специфику товаров для сна».

Чаще встречаются вакансии, на которых нужно приходить в мебельные салоны, сидеть или лежать на диване, затем писать об этом отчеты, прокомментировал Валинуров.

«Обычно это неполная занятость и сдельная оплата, за каждый отчет можно получить 3000–5000 рублей. Или вот еще похожий проект, когда к вам домой приносят несколько подушек, и вы должны в разное время на них спать, а потом делиться впечатлениями», — добавил эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По его словам, зачастую подобные «ленивые» вакансии могут оказаться рекламной акцией, но некоторые из них требуют высокой квалификации и нестандартных умений. Валинуров напомнил, как два года назад искали профессионального слушателя музыки в ортопедическом кресле за 300 тысяч рублей в месяц. Суть вакансии — оценивать качество звука на колонках, проигрывателях и прочей аудиотехнике.

«Такая вакансия подойдет не всем. Во-первых, она точно для меломанов, умеющих различать качество звука в разных колонках. Во-вторых, идеальный кандидат на эту должность должен хорошо разбираться в музыке. В-третьих, у него есть своя дорогая техника. Возможно, он имеет музыкальное образование. За 50 тысяч на такую должность никого не найдут», — отметил собеседник NEWS.ru.

«Помощник свахи»

В Москве также ищут помощника свахи. Условия: до 100 тысяч рублей в месяц, удаленно, гибкий график.

Обязанности: «Центр создания семьи ищет сотрудника. Вам придется заниматься поиском потенциальных женихов и невест на сайтах знакомств или в социальных сетях, записывать клиентов на встречи, сдавать еженедельную отчетность о проделанной работе».

Помощник свахи — это всегда актуальная вакансия. На разных интернет-площадках ищут тех, кому нужна вторая половинка, рассказывает Валинуров. На удивление, эта услуга чрезвычайно популярна в Москве.

«В некоторых случаях она может стоить от 100 тысяч рублей, но, если запросы к будущему спутнику жизни особенные, стоимость может достигать нескольких миллионов. К примеру, есть свахи, специализирующиеся на национальных диаспорах», — прокомментировал он.

«Лимонадный сомелье»

А в московском ГУМе ищут лимонадного сомелье. Предлагают сменный график, официальное трудоустройство и 80 тысяч рублей на руки.

Обязанности: «Ищем ценителя игристых и освежающих напитков. Нужно уметь различать вкусовые и ароматические оттенки в самых необычных лимонадных сочетаниях, интересоваться гастрономией, уметь вести дегустации».

Валинуров рассказал, что это креативно оформленная вакансия для бармена в ГУМе. По его словам, такая работа довольно прибыльна: при окладной части 80 тысяч на чаевых можно работать еще 50 или 100.

«Думаю, что отдел персонала и пиара правильно подошел к описанию вакансии. И наверное, отклик на эту позицию у них отличный», — заключил Валинуров.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Собутыльник»

Среди «профессий мечты» есть и такая, как «собутыльник». На сайтах вроде Avito можно найти много объявлений с предложением такого рода услуг. Одно из них предполагает стоимость выезда от 10 тысяч рублей.

«Муж-психолог на час. Буду вашим слушателем, другом, собутыльником, товарищем, знакомым. Цена за час обговаривается отдельно в зависимости от сложности и продолжительности сеанса. Приезд на такси оплачивается за ваш счет», — говорится в нем.

Если вы одиноки, можно за деньги пригласить в гости компанию или одного человека. «Собутыльник» придет к вам в гости, выпьет с вами на кухне, но нужно помнить, что придет к вам не алкоголик, а внимательный профессиональный человек, продолжил Валинуров.

«Когда у человека возникает какая-то психологическая проблема и хочется выговориться, а идти к психологам или психотерапевтам страшно, за бутылкой чего-то крепкого или не очень можно выговориться незнакомому человеку», — рассказал он.

По его словам, стоимость услуги может зависеть от того, насколько интеллектуальные беседы будут вестись. Чаще всего профессию «собутыльник» выбирают для развлечения, а не для постоянного заработка.

