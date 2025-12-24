Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 18:38

Банк России назначил нового гендиректора АСВ

Александр Жданов возглавил Агентство по страхованию вкладов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Генеральным директором Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с 13 января 2026 года назначен Александр Жданов, сообщили в пресс-службе финансового регулятора. Ранее он занимал пост директора департамента финансового оздоровления Банка России. Он сменил Андрея Мельникова, который был освобожден от своих обязанностей решением совета директоров.

Генеральным директором агентства с 13 января 2026 года назначен Александр Юрьевич Жданов, — говорится в сообщении.

Ранее Анна Пономарева была назначена новым чрезвычайным и полномочным послом в Чешской Республике. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Другим документом от должности освобожден Александр Змеевский.

До этого МИД России назначил Андрея Белоусова новым послом по особым поручениям по обеспечению российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он был заместителем постпреда при отделении ООН.

