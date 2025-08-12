Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 05:00

Юрист объяснил, может ли работодатель требовать задерживаться

Юрист Русяев: переработки должны оплачиваться как минимум в полуторном размере

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Работодатель обязан оплачивать переработки в полуторном размере, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, сверхурочная работа требует согласия сотрудника и строго регламентирована Трудовым кодексом. Он отметил, что исключения составляют лишь случаи, прямо предусмотренные законом.

В соответствии с ТК РФ, сверхурочной считается работа по инициативе работодателя за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Такое привлечение требует письменного согласия работника, за исключением случаев, прямо перечисленных в законе, и не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд. Сверхурочная работа подлежит оплате в повышенном размере: за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном, — пояснил Русяев.

Он добавил, что работник также может выбрать дополнительный отдых вместо денежной компенсации, но только по своему письменному заявлению. Кроме того, юрист рекомендовал сотрудникам фиксировать все случаи сверхурочной работы, чтобы в случае нарушений иметь доказательства.

По письменному желанию работника повышенная оплата за переработку может быть заменена дополнительным временем отдыха не менее фактически отработанного сверхурочного времени. Чтобы защитить свои права, работнику необходимо фиксировать каждый случай переработки: табели учета рабочего времени, пропускная система, служебные записки, переписка с руководителем, свидетельские показания. При отказе оплатить сверхурочную работу можно направить работодателю письменное требование с расчетом положенных сумм, а при отсутствии реакции обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд, — резюмировал Русяев.

Ранее появилась информация, что россияне готовы терпеть низкие зарплаты, но не могут мириться с токсичной атмосферой в коллективе. Главной причиной для увольнения 59,3% работников считают тяжелые или небезопасные условия труда, 46,2% готовы проститься с местом из-за нездоровой атмосферы и только 41,1% уйдут по причине низкой зарплаты.

работники
юристы
россияне
новая работа
