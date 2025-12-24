Новый год-2026
24 декабря 2025 в 15:53

Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском

Юрист Багатурия: настоящие сотрудники спецслужб не будут просить о поджоге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Настоящие сотрудники спецслужб или правоохранительных органов никогда не поставят гражданину задачу совершить поджог или иную диверсию, заявил NEWS.ru юрист Вадим Багатурия. Так он прокомментировал инцидент с жителем Курской области, которого злоумышленники пытались заставить поджечь бензовоз. По словам Багатурии, инструкции к якобы секретным заданиями никогда не передаются по телефону, что также является важным индикатором мошеннических схем.

Подросткам, которых пытаются завербовать злоумышленники, необходимо незамедлительно обсудить произошедшее со взрослыми. Чтобы не попасть в силки мошенников, совершеннолетним гражданам следует помнить о том, что правоохранительные органы никогда не ставят задачу поджечь, уничтожить или испортить какой-то объект. Важным фактором является и то, что инструкции к «секретным заданиям» никогда не будут даваться по телефону. Когда человека ловят на попытке устроить диверсию или террористический акт, фактор оказания на него давления третьим лицом угрозой жизни или шантажом может стать смягчающим обстоятельством только в случае наличия доказательств, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 25-летнего жителя Железногорска в Курской области 240 тыс. рублей и пытались убедить его поджечь бензовоз. Аферисты утверждали, что это необходимо сделать в рамках некоего «спецзадания».

Сотрудники ФСБ ранее пресекли теракт украинской разведки против одного из старших офицеров Минобороны РФ в Крыму. Агента Главного управления разведки Украины, планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного, ликвидировали. У преступника изъяли средства связи с куратором.

