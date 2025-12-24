Психиатр объяснил, как помочь жертве мошенников и не сделать хуже

Вмешательство и диалог с близкими поможет жертве мошенников пережить тяжелый период и не усугубить ситуацию, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, родственникам необходимо обращать внимание на любые странности в поведении человека.

Как понять что близкий человек стал жертвой мошенников? Если он невменяем, не спит, не разговаривает с вами и не выходит на связь, надо бить тревогу. Любая странность в поведении родственника должна вызывать вопросы: что с ним случилось, почему он стал таким, почему он поменял свое обычное поведение? Тогда всей семьей надо ехать и разговаривать, объяснять, что никакие ФСБ, Главное управление Генерального штаба ВС РФ, никто дистанционно не работает. И уж тем более не привлекает для своих операций гражданских, — пояснил Шуров.

Он отметил, что злоумышленники сначала дают небольшие задания своим жертвам, а затем лишают денег, манипулируя страхом потери всего или угрозой тюрьмы. По словам психиатра, пока в стране не появится национальный интернет, россияне продолжат подвергаться мошенническим атакам.

Я думаю, что пока не взяты под контроль мессенджеры и транзакции средств и у нас не будет создан национальный интернет, мошеннические атаки будут постоянно происходить. Потому что базы данных утеряны, к человеку обращаются по имени, выдают какую-то личную информацию. Если он поддается, вступая в разговор, дальше его проверяют на внушаемость и контролируемость. Вначале дают маленькие задания, потом забирают деньги, а затем играют на страхе лишиться всего и сесть в тюрьму, — резюмировал Шуров.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Вадим Белый заявил, что мошенники используют новогоднее настроение жертв, поэтому активизируются перед праздниками. По его словам, в этот период люди становятся менее внимательными.