Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками

Мошенники используют праздничное настроение жертв, поэтому активизируются перед праздниками, рассказал РИАМО эксперт в области кибербезопасности Вадим Белый. Он отметил, что в этот период люди становятся менее внимательными.

Категорически не рекомендую переходить по ссылкам из писем или сообщений, даже если они пришли от знакомых — аккаунты часто взламывают как раз перед праздниками. Для покупок следует использовать карты с лимитом или подключать двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски кражи банковских данных, — рассказал Белый.

По словам киберэксперта, в преддверии праздников стоит проявить больше бдительности. Он призвал посещать только официальные интернет-ресурсы и перепроверять акции и скидки с помощью отзывов и поисковых систем.

