24 декабря 2025 в 11:44

Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками

Киберэксперт Белый: мошенники используют праздничное настроение жертв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники используют праздничное настроение жертв, поэтому активизируются перед праздниками, рассказал РИАМО эксперт в области кибербезопасности Вадим Белый. Он отметил, что в этот период люди становятся менее внимательными.

Категорически не рекомендую переходить по ссылкам из писем или сообщений, даже если они пришли от знакомых — аккаунты часто взламывают как раз перед праздниками. Для покупок следует использовать карты с лимитом или подключать двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски кражи банковских данных, — рассказал Белый.

По словам киберэксперта, в преддверии праздников стоит проявить больше бдительности. Он призвал посещать только официальные интернет-ресурсы и перепроверять акции и скидки с помощью отзывов и поисковых систем.

Ранее киберэксперт Алексей Морозов рассказал, что половина анкет на сайтах знакомств принадлежит мошенникам. Он отметил, что злоумышленники чаще всего выбирают крупные платформы.

