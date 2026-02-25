МВД предупредило о новой хитрой тактике мошенников

Мошенники, которым не удалось взломать устройство россиян, могут попытаться обмануть жертву, используя новую легенду, сообщили в МВД. Как пояснили в ведомстве, одному гражданину в личные сообщения от знакомого, чей аккаунт был взломан, прислали файл с вредоносной программой. Мужчина скачал его, но когда приложение запросило доступ к сообщениям, он заподозрил неладное.

Потерпевший отключил интернет и удалил файл, тем самым предотвратив взлом телефона. Но аферисты не прекратили попыток. Они принялись звонить мужчине, выдавая себя за сотрудников полиции. Мошенники пытались убедить его, что устройство все же было взломано, а деньги переведены на финансирование ВСУ.

Ранее сообщилось, что в России зафиксирована новая волна активности телефонных мошенников, которые действуют под видом судебных приставов. Они звонят гражданам и сообщают о неоплаченных штрафах ГАИ, настаивая на срочном погашении долга. Представляясь сотрудниками службы, злоумышленники предупреждают о неизбежном начислении пеней. Жертве предлагают немедленно оплатить задолженность по поддельной ссылке.

Преступники также склоняют людей к установке приложений, которые маскируются под официальный банковский софт. Таким способом они получают удаленный доступ к устройству.