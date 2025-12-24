Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 17:12

Продюсер Дзюник не исключил еще одно интервью Пугачевой

Продюсер Дзюник: если Пугачевой хорошо заплатят, то она выйдет с новым интервью

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Алла Пугачева может дать еще одно большое интервью, если ей хорошо за это заплатят, поделился мнением с NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он добавил, что за интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которое вышло летом, Пугачева получила не менее $1 млн.

Если еще раз Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) нужно будет обгадить Россию и он снова заплатит Пугачевой, я думаю, она придумает, что сказать, и даст интервью, — сказал Дзюник.

Продюсер отметил, что именно на те деньги, которые Ходорковский заплатил Пугачевой, певица купила для своей семьи дом в Болгарии, чтобы обосноваться за границей официально. До этого, по его словам, ей снимали жилье в Израиле, в Лимасоле и в Юрмале.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что новая композиция «Давай просто жить» народной артистки СССР Аллы Пугачевой стала очередным вызовом для России. Он выразил убеждение, что песню на стихи и музыку Алексея Малахова выпустили не просто так.

