Продюсер оценил новую песню Пугачевой

Новая композиция «Давай просто жить» народной артистки СССР Аллы Пугачевой стала очередным вызовом для России, заявил «Газете.Ru» продюсер Сергей Дворцов. Он выразил убеждение, что песню на стихотворения и музыку Алексея Малахова выпустили неспроста.

Это очередной вызов России. Конечно, в этой песне говорится о том, что у нее руки не опускаются и что она сильная личность. Уверен, что композиция залетит в топ-чарты, — высказался Дворцов.

Тем временем продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко не увидел в новом треке Пугачевой ничего нового. По словам эксперта, это обычная проходящая песня. Рудченко обратил внимание, что выделить в ней можно только общечеловеческий посыл.

Трек — это прямо Пугачева 90-х. Сама песня, аранжировка и звучание Аллы Борисовны. Ну и текст не сказать, что какой-то там интересный. В общем, проходящая, обычная песня. Единственное, посыл здесь такой общечеловеческий. Все остальное средненькое, — уточнил продюсер.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что обвинения в адрес Пугачевой не имеют под собой оснований. По словам артиста, его такие наговоры «расстраивают».