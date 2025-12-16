Новый год-2026
16 декабря 2025 в 18:30

«Время меняться»: брошенный женой внук Пугачевой предстал в новом образе

Никита Пресняков сменил имидж и осветлил волосы

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, проживающий в США, после расставания с женой решился на смену имиджа. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он похвастался новой прической. Подписчики обратили внимание на то, что мужчина немного осветлил волосы.

Время меняться, — отметил музыкант.

Также он рассказал, что вернулся к регулярным тренировкам в спортзале и намерен привести себя в форму. Кроме того, певец подчеркнул, что Новый год в этом году будет встречать на работе. Артист запланировал выступление в ресторане в Бруклине.

Ранее звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс опубликовала кадры со своего отдыха в Италии в обнаженном виде. На фотографиях 28-летняя актриса, прославившаяся ролью Арьи Старк, запечатлена во время купания в Средиземном море. Пост она подписала философской фразой о лете.

До этого певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) призналась, что ее муж иногда поражается ее новым образам. В 2025 году звезда радикально изменила внешность и стиль одежды, перекрасившись в серебристый блонд. Тона нарядов она выбирает в черно-белой цветовой гамме.

