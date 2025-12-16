Новый год-2026
16 декабря 2025 в 20:12

Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой

Посольство призвало Лондон прекратить делать из России врага Британии

Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российское посольство в Великобритании призвало Лондон прекратить изображать РФ врагом, заявив, что утверждения о якобы «военной угрозе» со стороны Москвы лишены оснований, передает ТАСС. Дипломаты подчеркнули, что у России нет планов и причин для военного противоборства с Соединенным Королевством.

Призываем прекратить изображать из России врага Великобритании и Европы, запугивая собственное население. <…> У России нет планов, намерений или причин вступать с Соединенным Королевством в вооруженное противоборство, чем местная пресса пугает свою аудиторию, — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что заявления в Лондоне и других европейских столицах о мнимой угрозе со стороны Российской Федерации вызывают тревогу. Дипломат подчеркнул, что Москва не представляет какой-либо опасности ни для Соединенного Королевства, ни для ЕС.

Кроме того, бывший командующий британским флотом и экс-министр безопасности лорд Алан Уэст предупредил о возможной эскалации конфронтации между Россией и Украиной до полномасштабной войны с НАТО. Он отметил, что европейские государства пребывают в «серой зоне», поскольку фактически уже вовлечены в вооруженное противоборство с Россией.

