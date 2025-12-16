Новый год-2026
Власти Крыма продали порт в Евпатории за 193 млн рублей

Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости
Московская компания ООО «Центр развития спорта „Перспектива“» выиграла аукцион по приватизации 100% акций АО «Евпаторийский морской порт», сообщает «Интерфакс». Имущество было продано по начальной цене 192,9 млн рублей, которую и предложил победитель. Количество участников торгов не раскрывается.

Согласно приказу Министерства имущественных и земельных отношений Крыма, недвижимость порта расположена на трех земельных участках общей площадью 6,4 га. Общая площадь объектов недвижимости, включая нежилые здания, мастерскую и склады, составляет 8,7 тыс. кв. м. В акционерном обществе работают девять сотрудников.

ООО «Центр развития спорта „Перспектива“» было зарегистрировано в Москве в 2021 году. Его основной вид деятельности — спортивные объекты.

До этого Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону поддержал решение о полной конфискации в пользу государства 100% доли ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП) и связанных с ним активов. В ноябре Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры России.

