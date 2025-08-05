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05 августа 2025 в 11:21

Россиян предупредили об отключении интернета на популярных курортах

В Симферополе, Ялте и Евпатории на несколько дней отключат интернет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму начнутся веерные отключения мобильного интернета, сообщил в Telegram оперштаб республики. Отключения могут длиться до нескольких дней.

Мобильный интернет будет веерно выключаться из центра на юге РФ и в Крыму — отключения в Причерноморье могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, — сказано в сообщении.

Звонки и СМС будут доступны. Мера коснется крупных городов: Симферополь, Ялта, Евпатория. Отключения вводятся для исключения возможности наведения беспилотников. Туристам и местным жителям рекомендуют пользоваться Wi-Fi.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время выступления в заксобрании призвал жителей воспринимать отключение интернета как цифровой детокс. По его словам, для комфорта туристов и местных жителей в Нижнем Новгороде расширят сеть бесплатного Wi-Fi.

До этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко призвал россиян подключить проводной интернет из-за сбоев со связью. По его мнению, доступ в Сеть могут ограничить практически в любом регионе. Эксперт также призвал бизнес отказаться от интернет-соединения.

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