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31 июля 2025 в 13:22

Россиянам предложили сесть на цифровую «диету» на фоне атак БПЛА

Никитин призвал нижегородцев воспринимать отключение интернета как детокс

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время выступления в Заксобрании призвал жителей воспринимать отключение интернета как цифровой детокс. По его словам, для комфорта туристов и местных жителей в Нижнем Новгороде расширят сеть бесплатного Wi-Fi. Заседание парламента транслируется «ВКонтакте».

Хотелось обратиться к гостям нашего города, туристам, и отнестись с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру — детокс, — отметил Никитин.

Глава региона сообщил о заседании оперативного штаба, где с участием представителей Банка России обсуждался вопрос обеспечения торговых точек проводным интернетом для стабильной работы кассовых аппаратов. Он добавил, что рекомендовал организациям установить Wi-Fi с простым подключением и удобным интерфейсом в залах, а также пообещал расширение доступа к сети в общественных местах.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко призвал россиян подключить проводной интернет из-за сбоев со связью. По его мнению, доступ в Сеть могут ограничить практически в любом регионе. Эксперт также призвал бизнес отказаться от интернет-соединения.

Нижегородская область
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БПЛА
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