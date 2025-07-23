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23 июля 2025 в 14:58

Мигрант получил ножом в бок за попытку «наехать» на неформала

Конфликт в Евпатории закончился для мигранта смертельным ударом ножом в живот

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иностранец пристал к представителю неформального молодежного движения у кафе в Евпатории и получил смертельный удар ножом в живот, передает Telegram-канал «112». Раненому мужчине пытались оказать помощь, но он умер в реанимации, не приходя в сознание.

По данным канала, молодой человек скрылся до приезда правоохранителей. Позднее подозреваемого задержали, им оказался 22-летний парень. Оказалось, что он прятался в служебном помещении магазина неподалеку. Нож, которым был нанесен роковой удар, он не выбросил. Его отправили в следственный изолятор.

Ранее в Сети появилось видео, как в Тюмени мигранты пытались выгнать с футбольного поля местных детей, потому что сами хотели играть там. На кадрах один из иностранцев в гневе угрожал школьнику переломать ноги, если он не пойдет домой. Другие мигранты в этот момент пытались сдержать своего друга и оттащить от него подростка. После задержания иностранец принес извинения за свои выходки и признался, что был неправ в этой ситуации.

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