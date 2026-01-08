Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 09:31

Китай начал строительство морской базы для испытаний многоразовых ракет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китайская аэрокосмическая компания Space Epoch начала строительство первой в стране морской базы для производства и тестирования многоразовых жидкостных ракет-носителей, сообщила пресс-служба компании в WeChat. Объект сможет обеспечивать до 25 запусков в год.

База будет расположена в районе Цяньтан городского округа Ханчжоу на востоке Китая. Объем инвестиций в инфраструктуру проекта составляет $743 млн (59,8 млрд рублей).

На начальном этапе площадь базы составит 7,2 гектара. На территории комплекса планируется проводить исследования, производство, сборку, тестирование, восстановление и повторное использование средних и крупных ракет-носителей морского базирования.

В мае 2025 года Space Epoch уже провела успешный первый тестовый запуск многоразовой ракеты «Юаньсинчжэ-1», которая после полета вертикально приводнилась у побережья провинции Шаньдун.

Ранее Роскосмоса сообщил о доставке запущенных с космодрома Восточный аппаратов «Аист-2Т» на заданную орбиту. От разгонного блока «Фрегат» отделились 50 спутников научного и технологического назначения, включая принадлежащие Ирану, Белоруссии и Эквадору. Специалисты получают телеметрию, контролируя траекторию их движения.

Китай
ракеты
космос
строительство
базы
