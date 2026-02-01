Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 10:00

Взрыв вкуса из Китая: мапо-тофу. Фарш, чили, тофу и уникальные бобы. Готовлю за 10 минут — это шедевр остроты

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мапо-тофу — это квинтэссенция огненной остроты. Мягкое нейтральное тофу здесь выступает идеальным холстом для этого мощного, сложного соуса, впитывая весь его пикантный и обжигающий букет.

Для мапо-тофу заранее отвариваю рис. 2 зубчика чеснока и кусочек имбиря (около 1 ст. л.) мелко рублю. 4 стебля зеленого лука режу наискосок, отделяя белую часть от зеленой. 250 г мягкого или твердого тофу нарезаю кубиками по 2,5 см. В небольшой кастрюле довожу до кипения подсоленную воду, аккуратно опускаю тофу и бланширую на медленном огне 1 минуту, затем откидываю на сито. 1 ст. л. сычуаньского перца обжариваю на сухой сковороде до аромата, половину перемалываю в порошок. В воке или глубокой сковороде разогреваю 2 ст. л. растительного масла, бросаю целые горошины перца, обжариваю до запаха и вынимаю их. В ароматном масле обжариваю 40 г свиного фарша до румяности, выкладываю на тарелку. В то же масло добавляю чеснок, имбирь и белую часть лука, обжариваю минуту. Затем кладу 1 ст. л. сычуаньской пасты из чили и бобов (доубаньцзян), 1/2 ст. л. ферментированных черных бобов и 1 ч. л. хлопьев чили, обжариваю 20 секунд. Вливаю 85 мл воды, довожу до кипения. Развожу 2 ч. л. кукурузного крахмала в столовой ложке холодной воды, вливаю в соус, помешивая, до загустения. Аккуратно возвращаю в сковороду тофу и фарш, осторожно перемешиваю, чтобы тофу не развалилось, и прогреваю пару минут. Подаю, посыпав молотым сычуаньским перцем и зеленым луком, с отварным рисом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Лью ложку белого, ложку шоколадного — и получается чудо: манник «Зебра» к чаю
Общество
Лью ложку белого, ложку шоколадного — и получается чудо: манник «Зебра» к чаю
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Общество
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Яблочные кусочки с корицей и творог раскладываю на слоеном тесте. Через 20 минут в духовке — сладкие подушечки к утреннему кофе
Общество
Яблочные кусочки с корицей и творог раскладываю на слоеном тесте. Через 20 минут в духовке — сладкие подушечки к утреннему кофе
Завтрак без хлопот из обычной капусты: сытное блюдо на сковороде, которое готовлю, когда совсем нет времени
Общество
Завтрак без хлопот из обычной капусты: сытное блюдо на сковороде, которое готовлю, когда совсем нет времени
Салат для экономных и занятых хозяек: простой рецепт из куриной печени, который всегда выручает к столу
Общество
Салат для экономных и занятых хозяек: простой рецепт из куриной печени, который всегда выручает к столу
еда
тофу
Китай
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Время лечит»: звезда «Маленькой Веры» вышел на связь после смерти матери
Трамп сделал сенсационное заявление о Кубе
«Им это надоело»: сенатор о просьбе Киева к ЕС выделить $1,5 трлн помощи
В Азии задержали два танкера с нефтью на $130 млн
Названо возможное место второго раунда переговоров по Украине
СК РФ изъял записи с видеокамер из сауны в Кузбассе, где погибли подростки
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое вино
Reuters: спецпредставитель Трампа по Ираку покинул пост
В Прокопьевске задержали администратора сауны, где погибли подростки
Хозяева сауны в Прокопьевске подались в бега после смертельного пожара
Стало известно, какие выплаты изменятся с 1 февраля
Удары по Украине сегодня, 1 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление
Украина потребовала от ЕС в 14 раз превышающую ее бюджет сумму
ВСУ пошли против властей из-за кладбища
Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян
Стало известно, сколько лет Украина сможет прожить на крупнейший транш ЕС
В Раде назвали Зеленского виновником слабости Украины
Звездной россиянке дали нейтральный статус
Наступление ВС РФ на Харьков 1 февраля: мертвый спецназ, зачистка Купянска
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.