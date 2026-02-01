Взрыв вкуса из Китая: мапо-тофу. Фарш, чили, тофу и уникальные бобы. Готовлю за 10 минут — это шедевр остроты

Мапо-тофу — это квинтэссенция огненной остроты. Мягкое нейтральное тофу здесь выступает идеальным холстом для этого мощного, сложного соуса, впитывая весь его пикантный и обжигающий букет.

Для мапо-тофу заранее отвариваю рис. 2 зубчика чеснока и кусочек имбиря (около 1 ст. л.) мелко рублю. 4 стебля зеленого лука режу наискосок, отделяя белую часть от зеленой. 250 г мягкого или твердого тофу нарезаю кубиками по 2,5 см. В небольшой кастрюле довожу до кипения подсоленную воду, аккуратно опускаю тофу и бланширую на медленном огне 1 минуту, затем откидываю на сито. 1 ст. л. сычуаньского перца обжариваю на сухой сковороде до аромата, половину перемалываю в порошок. В воке или глубокой сковороде разогреваю 2 ст. л. растительного масла, бросаю целые горошины перца, обжариваю до запаха и вынимаю их. В ароматном масле обжариваю 40 г свиного фарша до румяности, выкладываю на тарелку. В то же масло добавляю чеснок, имбирь и белую часть лука, обжариваю минуту. Затем кладу 1 ст. л. сычуаньской пасты из чили и бобов (доубаньцзян), 1/2 ст. л. ферментированных черных бобов и 1 ч. л. хлопьев чили, обжариваю 20 секунд. Вливаю 85 мл воды, довожу до кипения. Развожу 2 ч. л. кукурузного крахмала в столовой ложке холодной воды, вливаю в соус, помешивая, до загустения. Аккуратно возвращаю в сковороду тофу и фарш, осторожно перемешиваю, чтобы тофу не развалилось, и прогреваю пару минут. Подаю, посыпав молотым сычуаньским перцем и зеленым луком, с отварным рисом.

