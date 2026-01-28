Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 18:28

Путин ответил, как Россия готова помочь Сирии

Путин: российский строительный сектор готов помочь в восстановлении Сирии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Представители российского строительного сектора готовы к совместной работе по восстановлению Сирии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, также намечено сотрудничество по линии промышленности, спорта и медицины.

Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе, — отметил Путин.

Глава государства обратил внимание, что российские и сирийские ведомства ведут активную совместную работу после прошлого визита аш-Шараа в Москву. Он подчеркнул, что большая межведомственная делегация российского правительства посетила Сирию и отработала с сирийскими коллегами.

Российский лидер также отмечал, что в отношениях Сирии и России не было «черных страниц» с момента признания независимости Дамаска в годы Второй мировой войны. Он напомнил, что дипломатические отношения двух стран берут начало еще в 1944 году. Президент также заверил сирийского коллегу, что Кремль поддерживает усилия нового правительства по восстановлению территориальной целостности страны. Путин поздравил аш-Шараа с тем, что этот процесс набирает обороты.

