Российский посол в Казахстане раскрыл, что обсуждают Москва и Астана Посол Бородавкин: Москва и Астана согласовывают дату визита Путина в Казахстан

Москва и Астана согласовывают дату визита президента России Владимира Путина в Казахстан в 2026 году по приглашению его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева, сообщил посол России в Астане Алексей Бородавкин. По его словам, стороны также обсуждают темы для переговоров лидеров.

Что касается визита президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан, то подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику, в настоящее время осуществляется согласование его дат и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров, — отметил Бородавкин.

Посол подчеркнул, что визит российского лидера в Казахстан станет «одной из ярчайших страниц» в истории отношений Москвы и Астаны. Он выразил уверенность, что предстоящие переговоры выведут сотрудничество между странами на новый уровень.

Ранее казахстанский лидер рассказал об отношениях с Россией. Он отметил, что республика привержена стратегическому партнерству с РФ и эта позиция была обозначена им российскому коллеге во время встречи в Астане 27–28 ноября. Страны ведут активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества друг с другом, добавил он.