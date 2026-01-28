Путин поддержал президента Сирии в одном вопросе

Россия поддерживает усилия президента Сирии Ахмеда аш-Шараа по восстановлению территориальной целостности страны, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с коллегой из Арабской Республики в Москве. Он поздравил сирийского главу с тем, что данный процесс набирает обороты, передает пресс-служба Кремля.

Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом. И мы поддерживаем все ваши усилия в этом направлении, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает Ахмеда аш-Шараа президентом Сирии без статуса «переходный». В среду, 28 января, глава Арабской Республики прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

При этом Песков не стал комментировать появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что новое руководство в Дамаске якобы ведет переговоры с Москвой об экстрадиции бывшего сирийского лидера Башара Асада. Он заявил, что Кремлю «нечего сообщить по этой теме в данном контексте».