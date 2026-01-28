Кремль опроверг слухи о переговорах по экстрадиции Асада Песков опроверг информацию о переговорах с Дамаском по поводу экстрадиции Асада

Пресс-секретарь прещилента России Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что новое руководство Сирии якобы ведет переговоры с Москвой об экстрадиции бывшего сирийского лидера Башара Асада, сообщает РИА Новости. Он сообщил, что Кремлю «нечего сообщить по этой теме в данном контексте».

Тему Асада мы никак не комментируем, — отметил Песков.

При этом в Кремле отметили, что после смены власти в Дамаске взаимоотношения между двумя странами продолжают активно развиваться. Российская сторона подтвердила намерение поддерживать диалог с Сирией.

Ранее Кремль анонсировал переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Сирии Ахмед аш-Шараа на переходный период. Встреча состоится 28 января. Главы государств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

До этого стало известно, семья Асада и его брат Махер проживали в престижных локациях Москвы, включая отель Four Seasons и жилой комплекс на Рублевке. По данным The New York Times, экс-президента замечали в ресторане Sixty в башне «Федерация». Издание отмечает, что бывшее руководство Сирии выбирало для жизни объекты в Москва-Сити, оставаясь в статусе VIP-гостей.