Сирийские офицеры раскрыли, чем увлекся Асад перед бегством

Бывший президент Сирии Башар Асад перед свержением и бегством из страны от всех отстранился и увлекся видеоиграми, заявили офицеры дворца экс-главы государства в Дамаске. По их словам, которые передает издание The Atlantic, многие сирийцы рассматривают бегство Асада как предательство.

Согласно информации издания, ни одно государство Ближнего Востока не было заинтересовано в смене режима в Сирии. Ряд стран даже предложили президенту Асаду поддержку, однако он ее отклонил. За несколько дней до своей отставки Асад также не отвечал на телефонные звонки от глав МИД некоторых государств, которые пытались с ним связаться.

До сих пор можно найти людей, которые верят в Муаммара Каддафи, некоторые верят в Саддама Хусейна. Сейчас никто не верит в Башара Асада, даже его брат, — отметил источник.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о том, что новое руководство в Дамаске якобы ведет переговоры с Москвой об экстрадиции бывшего сирийского лидера. Он заявил, что Кремлю «нечего сообщить по этой теме».