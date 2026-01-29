Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 18:25

Лавров сделал неожиданное заявление о Башаре Асаде

Лавров: сирийские власти больше не поднимают вопрос о суде над Асадом

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вопрос о возбуждении уголовного преследования в отношении бывшего президента Сирии Башара Асада более не рассматривается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Turkiye и телеканалу TGRT. Дипломат подчеркнул, что данная тема давно закрыта для обсуждения.

Этот вопрос уже давно не ставится <…> Наши партнеры хорошо знают, как все произошло и как Башар Асад со своей семьей оказался в Российской Федерации в декабре 2024 года, — сказал Лавров.

По его словам, решение предоставить Асаду убежище было продиктовано исключительно гуманитарными соображениями. В тот период в Сирии шли активные бои, и бывшему лидеру реально угрожала смертельная опасность со стороны «эмоционально настроенных» противников.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о том, что новое руководство в Дамаске якобы ведет переговоры с Москвой об экстрадиции бывшего сирийского лидера. Он заявил, что Кремлю «нечего сообщить по этой теме».

Также Песков заявил, что РФ считает Ахмеда аш-Шараа президентом Сирии без статуса «переходный». В среду, 28 января, глава арабской республики прилетел в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Лавров сделал неожиданное заявление о Башаре Асаде
