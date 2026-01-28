Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 16:22

В Кремле ответили на вопрос о «переходном» статусе президента Сирии

Песков: Кремль считает аш-Шараа президентом Сирии без слова «переходный»

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль считает Ахмеда аш-Шараа президентом Сирии без статуса «переходный», заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 28 января глава арабской республики прилетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы пишем «президент», — сказал Песков.

Ранее Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что новое руководство Сирии якобы ведет переговоры с Москвой об экстрадиции бывшего сирийского лидера Башара Асада. Он заявил, что Кремлю «нечего сообщить по этой теме в данном контексте».

До этого Путин продемонстрировал верховному правителю Малайзии Султану Ибрагиму, прибывшему в Россию с частным визитом, экспонаты Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Монарха провели по историческим залам и бывшим императорским апартаментам Зимнего дворца.

Песков ранее заявил, что встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом 23 января была очень важной. Он добавил, что к тому моменту уже была договоренность о переговорах рабочих групп по безопасности в Абу-Даби и они должны были получить инструкции.

В Кремле ответили на вопрос о «переходном» статусе президента Сирии
