26 января 2026 в 16:51

Знаменитые часы «запели» в неурочное время для Путина и монарха в Эрмитаже

Путин продемонстрировал королю Малайзии сокровища Эрмитажа

Посещение Государственного Эрмитажа с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом Посещение Государственного Эрмитажа с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом Фото: kremlin.ru/Михаил Синицын/ТАСС
Президент России Владимир Путин продемонстрировал верховному правителю Малайзии Султану Ибрагиму экспонаты Эрмитажа в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Кремля. Малайзийский монарх прибыл в Россию с частным визитом.

Для высокого гостя российский лидер совместно с директором музея Михаилом Пиотровским организовал экскурсию. Они провели Султана Ибрагима по историческим залам и бывшим императорским апартаментам Зимнего дворца, который долгое время служил официальной резиденцией российских самодержцев.

Особое внимание было уделено знаменитой достопримечательности Эрмитажа — механическим часам «Павлин». Этот уникальный экспонат представляет собой композицию с фигурами птиц. Обычно часовой механизм запускают только по пятницам в 19:00, но для монарха из Малайзии было сделано исключение. Часы «запели» в неурочное время специально для него.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что запланированная встреча президента России с правителем Малайзии пройдет в Санкт-Петербурге. Он уточнил, что переговоры лидеров двух стран состоятся на площадке Государственного Эрмитажа.

