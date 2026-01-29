Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:15

Песков раскрыл подробности переговоров Путина с президентом Сирии

Песков: Путин и аш-Шараа обсуждали деятельность российских военных баз в Сирии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Ахмед аш-Шараа на встрече в Кремле 28 января обсуждали деятельность российских военных баз в Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Какие-либо подробности он разглашать отказался, передает РИА Новости.

Что касается российских военных баз — эта тема присутствовала в повестке дня переговоров, — сказал он.

Основной темой переговоров стали экономические отношения обоих государств, отметил Песков. По его словам, Москва и Дамаск имеют широкий потенциал для торгового сотрудничества.

Ранее Путин в ходе встречи с аш-Шараа заявил, что представители российского строительного сектора готовы к совместной работе по восстановлению Сирии. По его словам, также намечено сотрудничество по линии промышленности, спорта и медицины.

Российский лидер также отмечал, что в отношениях Сирии и России не было «черных страниц» с момента признания независимости Дамаска в годы Второй мировой войны. Он напомнил, что дипломатические отношения двух стран берут начало еще в 1944 году.

Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
Сирия
Ахмед аш-Шараа
переговоры
военные базы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ревматолог объяснила, как отличить артрит от артроза
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.