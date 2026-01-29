Песков раскрыл подробности переговоров Путина с президентом Сирии Песков: Путин и аш-Шараа обсуждали деятельность российских военных баз в Сирии

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Ахмед аш-Шараа на встрече в Кремле 28 января обсуждали деятельность российских военных баз в Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Какие-либо подробности он разглашать отказался, передает РИА Новости.

Что касается российских военных баз — эта тема присутствовала в повестке дня переговоров, — сказал он.

Основной темой переговоров стали экономические отношения обоих государств, отметил Песков. По его словам, Москва и Дамаск имеют широкий потенциал для торгового сотрудничества.

Ранее Путин в ходе встречи с аш-Шараа заявил, что представители российского строительного сектора готовы к совместной работе по восстановлению Сирии. По его словам, также намечено сотрудничество по линии промышленности, спорта и медицины.

Российский лидер также отмечал, что в отношениях Сирии и России не было «черных страниц» с момента признания независимости Дамаска в годы Второй мировой войны. Он напомнил, что дипломатические отношения двух стран берут начало еще в 1944 году.