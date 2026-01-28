Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:14

Путин заявил об отсутствии мрачных страниц в отношениях России и Сирии

Путин: в отношениях России и Сирии не было мрачных страниц с 1944 года

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
В отношениях Сирии и России не было «черных страниц» с момента признания независимости Дамаска в годы Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. На переговорах с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа он напомнил, что дипломатические отношения двух стран берут начало еще в 1944 году.

И все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц, — сказал Путин.

Президент также заверил сирийского коллегу, что Кремль поддерживает усилия нового правительства по восстановлению территориальной целостности страны. Путин поздравил аш-Шараа с тем, что этот процесс набирает обороты.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает Ахмеда аш-Шараа президентом Сирии без статуса «переходный». В среду, 28 января, глава арабской республики прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

При этом Песков не стал комментировать слухи о том, что новое руководство в Дамаске якобы ведет переговоры с Москвой об экстрадиции бывшего сирийского лидера Башара Асада. Он заявил, что Кремлю «нечего сообщить по этой теме».

Владимир Путин
Сирия
Россия
Ахмед аш-Шараа
