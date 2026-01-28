Путин заявил об отсутствии мрачных страниц в отношениях России и Сирии Путин: в отношениях России и Сирии не было мрачных страниц с 1944 года

В отношениях Сирии и России не было «черных страниц» с момента признания независимости Дамаска в годы Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. На переговорах с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа он напомнил, что дипломатические отношения двух стран берут начало еще в 1944 году.

И все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц, — сказал Путин.

Президент также заверил сирийского коллегу, что Кремль поддерживает усилия нового правительства по восстановлению территориальной целостности страны. Путин поздравил аш-Шараа с тем, что этот процесс набирает обороты.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает Ахмеда аш-Шараа президентом Сирии без статуса «переходный». В среду, 28 января, глава арабской республики прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

При этом Песков не стал комментировать слухи о том, что новое руководство в Дамаске якобы ведет переговоры с Москвой об экстрадиции бывшего сирийского лидера Башара Асада. Он заявил, что Кремлю «нечего сообщить по этой теме».