Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирии Ахмед аш-Шараа на переходный период в среду, 28 января, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе, — сказано в сообщении.

Ранее Путин продемонстрировал верховному правителю Малайзии Султану Ибрагиму, прибывшего в Россию с частным визитом, экспонаты Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Монарха провели по историческим залам и бывшим императорским апартаментам Зимнего дворца, который долгое время служил официальной резиденцией российских самодержцев.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что президент США Дональд Трамп в Анкоридже получил приглашение посетить Россию. Замминистра добавил, что никакого практического развития эта идея с тех пор не получила. По его словам, позиция Москвы остается прежней: сначала нужно четко определить содержание будущих переговоров, и только потом обсуждать место встречи.