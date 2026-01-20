Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 12:39

США планирует разместить центр оборонных операций на севере Сирии

RT: США планирует разместить центр оборонных операций на севере Сирии

Пентагон планирует построить центр оборонных операций на севере Сирии, сообщает RT со ссылкой на сайт американских госзакупок. Член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов предположил, что это может свидетельствовать о намерениях США остаться в данном регионе.

Вероятно, в Вашингтоне победит или уже победила та линия, которая настаивает на сохранении военного присутствия в Сирии. Другое дело, что оно будет переформатировано. Могут использоваться новые базы, возможно, более тесно будут взаимодействовать с Дамаском, — рассказал эксперт.

Всего за 11 лет присутствия в Сирии представители США построили восемь военных баз. Большая часть из них находится в северо-восточных районах страны.

Ранее сообщалось, что представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, обсуждал ли президент России Владимир Путин судьбу российских военных баз в Сирии с главой МИД страны Асадом аш-Ширбани. С соответствующим заявлением он выступил на брифинге перед журналистами.

