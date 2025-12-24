В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии

Представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, обсуждал ли президент России Владимир Путин судьбу российских военных баз в Сирии с главой МИД страны Асаадом аш-Шибани. С соответствующим заявлением он выступил на брифинге перед журналистами, передает ТАСС.

Этот вопрос оставляю без комментария, — ответил Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Путин и аш-Шибани во время встречи обсудили двусторонние вопросы и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, торгово-экономические отношения двух стран будут развиваться на основе заложенного в прошлом фундамента.

До этого агентство SANA сообщило, что Асаад аш-Шибани и министр обороны САР Мурхеф Абу Касра встретились в Москве с Владимиром Путиным. По данным журналистов, они обсудили вопросы стратегического партнерства в сфере оборонной промышленности.

Вместе с тем Лавров заявлял, что бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей проживает в России из гуманитарных соображений. Он отметил, что экс-главе государства на родине грозила физическая расправа.