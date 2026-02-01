В Госдуме предложили давать право на отказ от больничного Депутат Нилов: работник должен иметь право на отказ от больничного

Работник должен иметь право на отказ от оформления ему электронного больничного, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, которые передает ТАСС, если заболевание или травма позволяет выполнять обязанности удаленно, то человек может продолжать работать.

Мое предложение — это в обязательном порядке перед тем, как оформить электронный больничный, брать согласие на оформление больничного. Если согласия нет, в этом случае сам гражданин несет ответственность. По закону больному предоставляется услуга по лечению. Соответственно, он может отказаться, — сказал депутат.

По его словам, после введения электронных больничных сотрудник больше не может самостоятельно решать, сообщать руководству о своей болезни и предъявить больничный лист или продолжить трудовую деятельность. Поскольку информация о временной нетрудоспособности сразу заносится в общую систему, работник, если продолжит исполнять обязанности, теряет в заработке.

До этого Нилов пояснил, что для получения права на оплачиваемые больничные начиная с 2026 года самозанятым следует добровольно зарегистрироваться в Социальном фонде и вносить страховые взносы. Первые выплаты по временной нетрудоспособности станут доступны после полугода уплаты взносов.