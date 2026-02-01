Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 10:10

В Госдуме предложили давать право на отказ от больничного

Депутат Нилов: работник должен иметь право на отказ от больничного

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Работник должен иметь право на отказ от оформления ему электронного больничного, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, которые передает ТАСС, если заболевание или травма позволяет выполнять обязанности удаленно, то человек может продолжать работать.

Мое предложение — это в обязательном порядке перед тем, как оформить электронный больничный, брать согласие на оформление больничного. Если согласия нет, в этом случае сам гражданин несет ответственность. По закону больному предоставляется услуга по лечению. Соответственно, он может отказаться, — сказал депутат.

По его словам, после введения электронных больничных сотрудник больше не может самостоятельно решать, сообщать руководству о своей болезни и предъявить больничный лист или продолжить трудовую деятельность. Поскольку информация о временной нетрудоспособности сразу заносится в общую систему, работник, если продолжит исполнять обязанности, теряет в заработке.

До этого Нилов пояснил, что для получения права на оплачиваемые больничные начиная с 2026 года самозанятым следует добровольно зарегистрироваться в Социальном фонде и вносить страховые взносы. Первые выплаты по временной нетрудоспособности станут доступны после полугода уплаты взносов.

Госдума
больничные
работники
власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Время лечит»: звезда «Маленькой Веры» вышел на связь после смерти матери
Трамп сделал сенсационное заявление о Кубе
«Им это надоело»: сенатор о просьбе Киева к ЕС выделить $1,5 трлн помощи
В Азии задержали два танкера с нефтью на $130 млн
Названо возможное место второго раунда переговоров по Украине
СК РФ изъял записи с видеокамер из сауны в Кузбассе, где погибли подростки
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое вино
Reuters: спецпредставитель Трампа по Ираку покинул пост
В Прокопьевске задержали администратора сауны, где погибли подростки
Хозяева сауны в Прокопьевске подались в бега после смертельного пожара
Стало известно, какие выплаты изменятся с 1 февраля
Удары по Украине сегодня, 1 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление
Украина потребовала от ЕС в 14 раз превышающую ее бюджет сумму
ВСУ пошли против властей из-за кладбища
Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян
Стало известно, сколько лет Украина сможет прожить на крупнейший транш ЕС
В Раде назвали Зеленского виновником слабости Украины
Звездной россиянке дали нейтральный статус
Наступление ВС РФ на Харьков 1 февраля: мертвый спецназ, зачистка Купянска
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.