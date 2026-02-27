Диетолог назвала неочевидный вред фисташек

Злоупотребление фисташками повышает риск артериальной гипертонии, поскольку в этом продукте содержится соль, заявила «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Врач предупредила, что у многих людей хлорид натрия может спровоцировать отеки.

Если люди еще и кожуру обсасывают, то в их организм попадает огромное количество лишней соли. Это увеличивает риск артериальной гипертонии. К тому же у многих на фисташки аллергия. В целом, орехи — один из самых больших аллергенов, — предупредила Павлюк.

Она уточнила, что чаще всего нежелательные реакции у организма вызывают кунжут и арахис. Врач добавила, что здоровым людям в день допустимо есть не более 50 г фисташек.

