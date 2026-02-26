Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:23

Терапевт рассказал об изменениях в назначении больничного листа в 2026 году

Врач Кондрахин: часто хворающим работникам будут выдавать пятидневный больничный

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В 2026 году часто болеющим людям станут выдавать листки нетрудоспособности исключительно на пять дней, заявил «Парламентской газете» терапевт Андрей Кондрахин. Новый порядок, по словам врача, сократит число сотрудников, которые используют больничный, чтобы устраивать себе дополнительные выходные.

Мы, врачи, доверяем пациенту, верим ему на слово. Человек жалуется, что он болеет, — мы даем больничный лист. Сейчас врач дает больничный на пять дней и может продлить его до 10 дней. Если и после этого пациент не выздоровел, то лист нетрудоспособности пролонгируют еще на четыре дня, но уже через врачебную комиссию, — рассказал Кондрахин.

Согласно проекту приказа, разработанному Минздравом, теперь при обращении пациента врач должен будет учитывать частоту выдачи ему больничных. Если за последние шесть месяцев человек оформлял листок нетрудоспособности четыре раза или чаще, следующий ему выпишут сроком не более чем на пять дней. При этом новые правила не затронут пациентов, ухаживающих за больными членами семьи, беременных и тех, кто проходит лечение в стационаре, находится на карантине или получает помощь при социально значимых заболеваниях.

Ранее Минздрав РФ подготовил изменения в правила оформления листков нетрудоспособности, которые расширяют возможности для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Согласно проекту, такие граждане смогут сохранить право на пособие, даже если в этот период они работают у другого страхователя, не ограничиваясь «удаленкой» или неполным днем.

